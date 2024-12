Unbekannte brechen Autos am Schützensee und am Orange Campus auf

Zwei Autoaufbrüche sind der Neu-Ulmer Polizei am Wochenende gemeldet worden. Am Schützensee in Elchingen parkte eine Frau aus Ulm am Freitag gegen 15 Uhr und ging etwa eine Stunde lang spazieren. Als sie zurückkam, stellte sie fest, dass ihr Auto aufgebrochen und ihre Handtasche samt Inhalt gestohlen wurde.

Die Polizei Neu-Ulm bittet um Zeugenhinweise zu den Autoaufbrüchen

Gegen 22.30 Uhr ging eine weitere Mitteilung bei der Polizei Neu-Ulm ein. Das Auto einer Mitarbeiterin des Basketball-Nachwuchs- und Leistungszentrums Orange Campus in der Wiblinger Straße wurde ebenfalls aufgebrochen. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/80130 zu melden. (AZ)