Autofahrer rammt mit Anhänger eine Laterne: 5000 Euro Sachschaden

Nach einer Unfallflucht in Pfaffenhofen sucht die Polizei nach Zeugen. Am Donnerstag gegen 12.45 Uhr befuhr ein Pkw-Anhängergespann die Hauptstraße in nördlicher Richtung und stieß mit einer Laterne zusammen. Nach ersten Ermittlungen dürfte sich der Unfall so zugetragen haben, dass sich vermutlich während der Fahrt eine Seitentür des Anhängers öffnete und diese beim Vorbeifahren gegen den Laternenmast prallte.

Die Polizei Weißenhorn bittet um Zeugenhinweise zu dem Unfall

Der Fahrer des Gespanns fuhr jedoch weiter, ohne sich um den von ihm verursachten Schaden zu kümmern, so die Polizei. Es entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Gespann geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weißenhorn unter der Telefonnummer 07309/9655-0 zu melden. (AZ)