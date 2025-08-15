Icon Menü
Autofahrer beschädigt Laterne in Pfaffenhofen und flüchtet - Zeugen gesucht

Pfaffenhofen

Autofahrer rammt mit Anhänger eine Laterne: 5000 Euro Sachschaden

In der Hauptstraße in Pfaffenhofen wird eine Straßenlaterne beschädigt. Die Polizei Weißenhorn bittet um Zeugenhinweise.
    •
    •
    •
    In Pfaffenhofen wurde eine Laterne beschädigt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.
    In Pfaffenhofen wurde eine Laterne beschädigt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Foto: Boris Roessler, dpa (Symbolbild)

    Nach einer Unfallflucht in Pfaffenhofen sucht die Polizei nach Zeugen. Am Donnerstag gegen 12.45 Uhr befuhr ein Pkw-Anhängergespann die Hauptstraße in nördlicher Richtung und stieß mit einer Laterne zusammen. Nach ersten Ermittlungen dürfte sich der Unfall so zugetragen haben, dass sich vermutlich während der Fahrt eine Seitentür des Anhängers öffnete und diese beim Vorbeifahren gegen den Laternenmast prallte.

    Die Polizei Weißenhorn bittet um Zeugenhinweise zu dem Unfall

    Der Fahrer des Gespanns fuhr jedoch weiter, ohne sich um den von ihm verursachten Schaden zu kümmern, so die Polizei. Es entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Gespann geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weißenhorn unter der Telefonnummer 07309/9655-0 zu melden. (AZ)

