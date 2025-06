Historisches mit dem KulturCasino

Gut besucht war die Lesung mit Ralph Manhalter in der Stadtbücherei. Eingeladen hatte der Verein KulturCasino. Der Autor stellte sein Buch „Historische Spaziergänge durch den Landkreis Neu-Ulm“ vor. Er las mehrere kurze Artikel und zeichnete so ein vielfältiges Bild der Regionalgeschichte – von der Römerstraße bis zu persönlichen Schicksalen aus der Nachkriegszeit. Begrüßt wurden die Gäste von der Vorsitzenden Christina Richtmann, die die Bedeutung historischer Kenntnisse für das Verständnis regionaler Identität und die Verwurzelung in der Heimat hervorhob. Für den „guten Ton“ kam erstmals die neue Verstärkeranlage des Vereins zum Einsatz. Diese hat eine großzügige Spende der VR Bank Neu-Ulm ermöglicht. Die Vorsitzende bedankte sich im Namen des Vereins ausdrücklich dafür. Im Anschluss an die Lesung konnte das Buch erworben werden. Die Gäste nutzten die Gelegenheit zum Austausch mit dem Autor. Der Abend klang bei einem Glas Wein und angeregten Gespräche aus. Mitgegeben wurden den Gästen Flyer mit den Terminen der Konzerte des Vereins in Pauls Biergarten. Diese finden immer donnerstags statt.

