Mehrere Außenspiegel abgetreten

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden durch bislang drei unbekannte Personen mehrere Außenspiegel an geparkten Autos in Senden abgetreten. Hierbei wurden Pkw in der Guterstraße, dem Unteren Flurweg sowie der Hauptstraße beschädigt. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Die Polizei Senden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich zu melden unter Telefon 07307/910000.