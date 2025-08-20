Autos stoßen auf der Reuttier Straße zusammen: 36.000 Euro Schaden

Ein schwerer Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden hat sich am Dienstagabend in der Reuttier Straße in Neu-Ulm ereignet. Verletzt wurde niemand. Ein 30-Jähriger wollte gegen 18.30 Uhr mit seinem Auto von der Wilhelmstraße nach rechts in die Reuttier Straße einbiegen. Aufgrund eines geparkten Linienbusses war die Sicht auf den fließenden Verkehr nach links eingeschränkt. Beim langsamen Einfahren in die Kreuzung übersah der Fahrer laut Polizei das von links kommende, vorfahrtsberechtigte Auto eines 59-jährigen Mannes, der auf der rechten Spur in Richtung Reutti unterwegs war. In der Folge kam es zur Kollision beider Fahrzeuge.

Beide Autos mussten nach dem Unfall in Neu-Ulm abgeschleppt werden

Beide Beteiligten sowie eine Beifahrerin blieben glücklicherweise unverletzt. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Am Fahrzeug des Unfallverursachers wurde die gesamte Frontpartie stark beschädigt. Am zweiten Wagen wurden unter anderem die hintere rechte Fahrzeugseite, die Heckachse sowie der Reifen in Mitleidenschaft gezogen. Der gesamte Sachschaden wird auf rund 36.000 Euro geschätzt. Der Verkehr an der Kreuzung war während der Bergung kurzfristig beeinträchtigt. (AZ)