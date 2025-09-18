Autounfall an Weißenhorner Supermarkt mit Verletztem

Nachdem ein Autofahrer vom Pennyparkplatz in Weißenhorn auf die Roggenbruger Straße gefahren war, kam es zu einem Unfall. Laut Polizei wurde ein Mann dabei verletzt.
Am Mittwochnachmittag fuhr ein 34-Jähriger mit seinem Auto von dem Parkplatz des Pennys in Weißenhorn auf die Fahrbahn ein. Hierbei übersah er ein anfahrendes Auto, welches von einem 63-Jährigen gesteuert wurde. Die Fahrzeuge stießen ineinander. Dabei wurde der 63-Jährige leicht verletzt. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von ungefähr 20.000 Euro. (AZ)
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden