B10 in Ulm wird Mitte August in beide Richtungen voll gesperrt

Ein neues Hinweisschild an der B10 in der Durchfahrt von Ulm weist auf eine kommende Großbaustelle hin. Der Text „Ortsdurchfahrt ab 16.08.2024 gesperrt“ kündigt eine Vollsperrung auf dem Hindenburgring an.

An dem Augustwochenende müssen Leitungen unter der Bundesstraße hindurch verlegt werden. Eine Fernwärmeleitung und eine Starkstromleitung mit 110 Kilovolt können nicht unter der Fahrbahn hindurchgeschoben werden, sondern nur in offener Bauweise verlegt werden. Alle sechs Fahrspuren, die zwischen Westringtunnel und Blaubeurer Tor verlaufen, müssen gesperrt werden.

Um die Sperrung so kurz wie möglich zu halten, wird an diesem Wochenende rund um die Uhr gearbeitet. Wenn die Bauarbeiten planmäßig verlaufen, steht die Hauptverkehrsachse wieder am Montagmorgen, 19. August zur Verfügung. Die Bauarbeiten wurden bewusst in die Sommerferien und auf ein Wochenende gelegt, um die verkehrsärmsten Tage des Jahres zu nutzen.

Den Westringtunnel nutzen im Durchschnitt täglich mehr als 70.000 Fahrzeuge. Die Leitungen sind die Fortsetzung der Leitungen, die derzeit in der Böblingerstraße neben dem Landratsamt erneuert werden.