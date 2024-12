BitCoins: Babenhauserin sitzt Betrügern auf

Eine Frau aus dem Raum Babenhausen ist Betrügern aufgesessen. Wie die Polizei berichtet, erstattete die 44-Jährige am Freitag Anzeige wegen eines Betruges im Zusammenhang mit einer BitCoin-Geldanlage. Die Geschädigte stieß Anfang November im Internet auf eine Werbeanzeige mit lukrativen Kryptowährungs-Anlagen und hinterließ auf der Homepage ihre Kontaktdaten. Im weiteren Verlauf erhielt die Frau einen Anruf von einem angeblichen Kundenbetreuer, woraufhin sie eine Überweisung in Höhe von 2000 Euro für eine vermeintliche Geldanlage tätigte. Nachdem sich angeblich ein Gewinn in Höhe von circa 40.000 Euro angesammelt hatte, wurde die 44-Jährige aufgefordert zehn Prozent der Geldsumme zu überweisen, um ihre Person zu verifizieren. Dabei wurde ihr angedroht, dass sie bei nicht erfolgter Überweisung wegen Geldwäsche angezeigt werden würde. Die Frau witterte daraufhin den Betrug und überwies keine weiteren Geldbeträge. (AZ)

