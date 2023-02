Asphalt im Wald entsorgt: Waren es Arbeiter einer ausländischen Firma?

Illegal ist in einem Wald Müll entsorgt worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es geht um eine größere Menge Asphalt.

Bislang Unbekannte haben in einem Wald bei Bad Buchau im Kreis Biberach Asphalt in einem Wald entsorgt. Die Polizei geht nach eigenen Angaben davon aus, dass sich die Tat am Dienstag oder Mittwoch ereignete. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen hätten laut dem Bericht der Polizei gemeldet, dass eine größere Menge Asphalt im Wald zwischen Bad Buchau und Moosburg entsorgt wurde. Ermittlungen sollen anschließend ergeben haben, dass eine ausländische Firma am Dienstag in Bad Buchau einen Hof teerte. Der Polizeiposten Bad Schussenried (Telefon: 07583/942020) hat die Ermittlungen aufgenommen und vermutet einen Zusammenhang. Sie bittet um Hinweise von weiteren Zeugen zu den Personen und deren Fahrzeuge. (AZ)