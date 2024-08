Katze angeschossen und verletzt: Polizei sucht Zeugen

Eine Katze ist am vergangenen Freitag in einem Ortsteil von Bad Buchau (Kreis Biberach) angeschossen worden. Der Täter ist laut Polizei derzeit noch unbekannt. Nun werden Zeugen gesucht.

Die Tat ereignete sich nach Polizeiangaben zwischen 9.30 und 14 Uhr. In diesem Zeitraum sei der Kater im Ortsteil Kappel im Bereich der Breite Straße auf Streifzug gewesen, heißt es. Das Tier sei mit einer blutenden Wunde am Ohr zurückgekehrt. Die Wunde aber soll nicht etwa von einem Kampf mit einem Artgenossen stammen, sondern in dem Ohr des Vierbeiners steckte ein Projektil von einer Luftdruckwaffe.

Das silberne Diabolo hatte der Tierarzt bei der Untersuchung festgestellt und entfernt. Die Katze hat den äußerst schmerzhaften Angriff überlebt. Die Polizei ermittelt jetzt wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und sucht Zeugen.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, den bittet die Polizei Riedlingen sich unter der Telefonnummer 07371/938-0 zu melden. (AZ)