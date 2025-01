Mann mit Hammer und Messer verletzt: Stiefsohn sitzt in U-Haft

Ein 38-Jähriger soll seinen Stiefvater im Kreis Biberach mit einem Hammer und einem Messer angegriffen haben. Der 65-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Der Mann habe seinen Stiefsohn am Montagabend (30. Dezember 2024) in seine Wohnung in Bad Buchau gelassen. Dort sei es zum Streit gekommen.

Wie ein Polizeisprecher sagte, befand sich ein weiterer Sohn des 65-Jährigen in der Wohnung, der die Polizei rief. Bei seiner Festnahme habe sich der 38-Jährige gewehrt, die Polizisten hätten ihn daraufhin an Beinen und Händen gefesselt. Zum Hintergrund des Streits konnte der Sprecher keine Angaben machen.

Am Donnerstag teilten die Behörden mit, dass auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg der 38-Jährige einem Haftrichter vorgeführt wurde. Dieser habe einen Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung erlassen. Der Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit befindet sich nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern weiterhin an. (AZ)