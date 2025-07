Schnaps aus Tankstelle gestohlen: Mann muss nach Einbruch ins Krankenhaus

Nach einem Einbruch am Montagabend in Bad Buchau (Kreis Biberach) ist ein 38-Jährige mit dem Krankenwagen in eine Klinik gebracht worden. Er war nicht mehr ansprechbar.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Einbruch zwischen 20.30 und 23 Uhr bei einer Tankstelle in der Schussenrieder Straße. Der 38-Jährige soll sich nach Ladenschluss unbemerkt in das Lager einschließen lassen haben. Dann habe er eine Flasche Schnaps gestohlen und flüchtete, heißt es.

Gegen 22.30 Uhr sei der Mann jedoch stark betrunken zurückgekehrt in den Lagerraum. Dort sei er vom Eigentümer angetroffen worden. Weil der betrunkene 38-Jährige nicht mehr ansprechbar gewesen sei und an den Händen sowie im Gesicht frische Verletzungen aufwies, verständigte der Eigentümer den Rettungsdienst. Der brachte den Mann mit dem Krankenwagen in eine Klinik.

Die Polizei Riedlingen ermittelt nun gegen den 38-Jährigen wegen des Verdachts des Einbruchdiebstahls. Wie sich der Mann die Verletzungen zugezogen hatte, muss die Polizei noch ermitteln. (AZ)