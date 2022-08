Schwere Verletzungen: Frau übergießt Mann mit kochend heißem Wasser

Der Mann wurde bei dem Vorfall schwer verletzt. Ein Hubschrauber flog ihn in eine Spezialklinik. Die Frau ist wieder auf freiem Fuß.

Eine 27-Jährige soll am Montag in Bad Buchau im Kreis Biberach einen Mann mit kochend heißem Wasser übergossen haben. Der Mann wurde später schwer verletzt mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Wie die Polizei mitteilt, kam die Frau gegen 21.30 Uhr wohl zu einem Mann nach Bad Buchau. In dessen Wohnung soll sie ihm kochend heißes Wasser über den Rücken gegossen haben, so die ersten Erkenntnisse der Polizei. Den Grund hierfür blieb sie wohl schuldig.

Der Mann habe seine Wunden mit einem Gartenschlauch gekühlt, bis ihn ein Hubschrauber schwer verletzt in eine Spezialklinik flog. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und sicherte Spuren am Tatort. Die Beamten belehrten die 27-Jährige, sie blieb aber auf freiem Fuß. (AZ)