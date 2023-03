64-Jähriger wird Opfer von Betrügern und verliert mehrere tausend Euro

Es war eine eigentlich geläufige Betrugsmasche, dennoch fiel ein 64-Jähriger darauf herein. Mehrere tausend Euro überwies er auf mehrere Konten.

Ein 64-Jähriger aus dem Raum Bad Schussenried (Kreis Biberach) ist am Wochenende Opfer von Betrügern geworden. Wie die Polizei mitteilt, überwies der Mann Geld an bislang Unbekannte.

Mit einer geläufigen Betrugsmasche hätten die Täter den 64-Jährigen über einen Messenger-Dienst kontakiert. Der Absender gab sich als seine Tochter aus und teilte mit, eine neue Telefonnummer zu haben.

In der Folge bat der Betrüger um Überweisung von Geld. Im Laufe des Wochenendes überwies der Mann drei Mal mehrere tausend Euro auf in- und ausländische Bankkonten. Erst als die Tochter am Montag persönlich vorbeikam und von den Überweisungen nichts wusste, fiel der Betrug auf. Jetzt ermittelt die Polizei. (AZ)