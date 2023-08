Autobatterie explodiert und verletzt Landwirt

Beim Schweißen unterläuft dem 64-Jährigen ein folgenschwerer Fehler. Der Mann muss ins Krankenhaus, 25 Feuerwehrleute sind im Einsatz.

Am Samstag ist ein Landwirt durch eine explodierende Fahrzeugbatterie leicht verletzt worden. Gegen 15.40 Uhr führte der 64-Jährige nach Angaben der Polizei auf seinem landwirtschaftlichen Anwesen in Bad Schussenried Schweißarbeiten an einem Radlader durch. Hierbei entfernte er die Sitzabdeckung, unter der sich zwei Autobatterien befanden.

Autobatterie explodiert: Feuerwehr im Einsatz

Während des Schweißvorganges setzte er versehentlich einen Schweißpunkt auf einer der Fahrzeugbatterien. Die beschädigte Batterie explodierte sofort. Durch die Explosion wurde die obere Plastikabdeckung der Batterie gegen den Kopf des 64-Jährigen geschleudert.

Der Landwirt wurde leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in die Klinik verbracht werden. Die Feuerwehr Bad Schussenried war mit 25 Einsatzkräften am Einsatzort.