Drei Verletzte bei Küchenbrand: Haus ist nicht bewohnbar

Die Feuerwehr war bei dem Brand mit mehr als 50 Kräften und zwölf Fahrzeugen im Einsatz. Es gibt schon Erkenntnisse zur Brandursache.

Bei einem Brand in einem Haus in Bad Schussenried (Kreis Biberach) sind drei Menschen verletzt worden. Zudem entstand nach Polizeiangaben ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Wie die Polizei mitteilt, bemerkte ein Bewohner des Hauses in der Klosterstraße am Sonntagabend gegen 22.40 Uhr Brandgeruch. In der Küche im Dachgeschoss stellte er Flammen fest. Mithilfe eines Feuerlöschers brachte der 55-jährige Wohnungsinhaber das Feuer unter Kontrolle und löschte den Brand. Dadurch konnte ein Übergreifen des Feuers auf den Wohnungsflur verhindert werden.

Feuerwehreinsatz in Bad Schussenried: Technischer Defekt ist wohl Brandursache

Auch die Feuerwehr rückte an und lüftete das Gebäude. Ersten Erkenntnissen von Feuerwehr und Polizei zufolge dürfte ein technischer Defekt am Herd der Auslöser für das Feuer gewesen sein.

Neben dem Wohnungsinhaber atmeten eine 23 Jahre alte Bewohnerin und ein 71-jährige Bewohner Rauchgase ein. Während die Beiden nach einer ambulanten Behandlung vor Ort durch den Rettungsdienst wieder entlassen werden konnten, wurde der 55-Jährige in ein Krankenhaus verbracht.

Durch den Brand ist die Dachgeschosswohnung derzeit nicht bewohnbar. Der Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Bad Schussenried war mit 55 Einsatzkräften und zwölf Fahrzeugen vor Ort. (AZ)