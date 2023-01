Großeinsatz der Feuerwehr: Küchenbrand greift auf gesamtes Gebäude über

Ein Küchenbrand mit einem verheerenden Ausmaß. Das Feuer macht das Doppelhaus nicht mehr bewohnbar. Zwei Einsatzkräfte werden verletzt.

In Bad Schussenried ist es am Dienstag zu einem Großeinsatz der Feuerwehren gekommen. Ein Küchenbrand war auf das gesamte Gebäude übergegriffen. Das Doppelhaus ist laut Polizei nicht mehr bewohnbar. Zwei Kräfte der Feuerwehr wurden verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, kam es gegen 7.30 Uhr zu dem Brand in der Huebstraße. Bislang geht die Polizei davon aus, dass das Feuer in der Küche im Erdgeschoss des Gebäudes ausbrach. Es wird vermutet, dass es sich von dort auf weitere Räume im Erdgeschoss und dann weiter nach oben ausbreitete. Letztlich waren auch das Dachgeschoss und der Dachstuhl in Brand. Das Feuer weitete sich dann auf die nebenstehende Doppelhaushälfte aus. Dort entstand Schaden im Dachstuhl.

Großeinsatz der Feuerwehr in Bad Schussenried: Zwei Männer verletzt

Die Feuerwehren aus Bad Schussenried, Biberach, Aulendorf, und Bad Buchau löschten den Brand und begannen, die Brandstelle zu räumen. Sie waren auch mit einem sogenannten Atemschutzwagen vor Ort. Bei den Löscharbeiten erlitt ein Feuerwehrmann eine Rauchgasvergiftung. Ein weiterer erlitt einen Stromschlag, als er im Gebäude löschte. Rettungskräfte kümmerten sich um die beiden Männer. Zudem kamen Mitarbeitende eines Stromversorgers zum Brandort. Sie stellten den Strom ab. Weitere Personen erlitten keine Verletzungen, heißt es.

Die Polizei Bad Schussenried ermittelt nun nach der Brandursache. Hierzu beauftragte die Gebäudeversicherung auch Gutachter. Sie sollen die Polizei bei den Ermittlungen unterstützen. Der Schaden an dem Teil der Doppelhaushälfte, der abbrannte, wird auf 100.000 Euro geschätzt - an der zweiten Hälfte auf 20.000 Euro.

Bis die Brandstelle geräumt ist, bleibt die Huebstraße im Bereich des Doppelhauses für den Verkehr gesperrt. Eine Freigabe ist laut Polizei nicht vor Mittwoch zu erwarten. (AZ)