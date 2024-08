Kind stürzt in Zisterne: Vater wird bei Rettungsaktion verletzt

In einem Ortsteil von Bad Schussenried (Kreis Biberach) ist am Mittwoch ein Kind in eine Zisterne gestürzt. Der Vater rettete das Kleinkind, wurde dabei jedoch leicht verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall gegen 16.45 Uhr. Das Kleinkind befand sich demnach im Garten eines Wohnhauses zusammen mit einem Elternteil. In einem offenbar kurzen unbeaufsichtigten Augenblick sei das Kind in den im Boden eingelassenen Wasserauffangbehälter gefallen. Der sei zwar mit einem Schachtdeckel aus Plastik abgedeckt. Dieser aber wurde mutmaßlich vom Kind beiseitegeschoben.

Der Vater habe die hilflose Lage erkannt und sei sofort in die Zisterne gesprungen. Er konnte das Kind mithilfe eines Nachbarn aus dem Wasser retten. Das Kind überstand die gefährliche Situation nach Polizeiangaben unbeschadet. Der Vater habe bei der Rettungsaktion leichte Blessuren davongetragen. Der Rettungsdienst war vor Ort und konnte nach einer kurzen Behandlung des Kindes sowie des Mannes wieder abrücken. (AZ)