Mischung aus Alkohol und Ecstasy: Panikattacke auf Party endet in Unfall

Ein 19-Jähriger haut mit dem Auto panisch von einer Party in Bad Schussenried ab. Der Wagen kracht gegen einen Baum. Seinen Führerschein ist er erst einmal los.

Eine Mischung aus Alkohol und Ecstasy soll am Wochenende zu einer laut Polizei "panikartigen Flucht" von einer Party in Bad Schussenried im Kreis Biberach geführt haben. Die Folge: ein Unfall. Mit einem Auto krachte der 19-Jähriger mit einer Beifahrerin gegen einen Baum.

Wie die Polizei mitteilt, soll der 19-Jährige zusammen mit seiner Beifahrerin gegen 3.40 Uhr die Party verlassen haben. Er sei anschließend in sein Auto gestiegen, ohne die Scheiben freizumachen. An der Einmündung in die Hohkreuzstraße sei er nach links von der Straße abgekommen, über den Gehweg gefahren und gegen einen Baum geprallt.

Autounfall in Bad Schussenried: Ohne Luft im Reifen weitergefahren

Obwohl das rechte Vorderrad luftlos gewesen sein soll, sei er weitergefahren und nach links in die Aulendorfer Straße eingebogen. Auf Höhe der Abt-Wittmayer-Straße habe der 19-Jährige das Fahrzeug abgestellt.

Anschließend sei das Pärchen in ein Wohnhaus geflüchtet und habe die Polizei verständigt. Gegenüber den Beamten soll der Fahrer angegeben haben, dass er die Party aufgrund des aggressiven Verhaltens der Gäste verlassen musste.

Der Alkoholtest soll einen Wert deutlich über 0,5 Promille ergeben haben. Dazu komme noch ein Konsum von Ecstasy auf der Feier, so die Polizei. Die Ermittler vermuten, dass der Mischkonsum der Drogen eine Panikreaktion ausgelöst habe. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt. (AZ)