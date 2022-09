Unbekannte beschädigen Rettungswagen, während Patientin behandelt wird

Während Sanitäter im Rettungswagen eine Patientin behandeln, wird das DRK-Fahrzeug von mehreren Personen beschädigt. Es entstand Sachschaden. Die Polizei ermittelt nun.

Mehrere Personen haben am Montag in Bad Schussenried einen Rettungswagen beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, entstand dabei ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Ermittler suchen nun Zeugen zu dem Vorfall.

Gegen 12.30 Uhr stand das Fahrzeug des Deutsches Roten Kreues (DRK) anlässlich des "Magnusfestes" im Bereich der Gartenstraße und Schulstraße. Sanitäter behandelten eine Patientin im Auto, als Personen - die Polizei vermutet sechs Jugendliche - an dem Fahrzeug vorbeigingen.

Nach Angaben eines Sanitäters schlugen mehrere aus der Gruppe gegen die Tür und das Fenster der Beifahrerseite. Sie sollen danach einfach weitergegangen sein.

Durch die Schläge verursachten die Täter nach Polizeiangaben am Fahrzeug Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Personen sollen südländisches Aussehen haben und etwa 15 bis 19 Jahre alt sein. Die Polizei Bad Schussenried (Telefon: 07583/942020) ermittelt nun und sucht Zeugen zu dem Vorfall. (AZ)