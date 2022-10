Zwei Schwerverletzte bei heftigem Unfall: Hubschrauber im Einsatz

Zwei Autos stoßen zusammen. Beide Fahrer, eine Frau und ein Mann, erleiden schwere Verletzungen. Ein Hubschrauber ist im Einsatz.

Zwei Menschen sind bei einem Unfall am Montag bei Bad Schussenried im Landkreis Biberach schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Wie die Polizei mitteilt, wollte eine 49-Jährige gegen 13.15 Uhr mit ihrem BMW von Reichenbach nach Bad Schussenried fahren. Von Hopferbach her kommend bog jedoch ein 41-Jähriger in die Kreisstraße ein. Er missachtete mit seinem Peugeot die Vorfahrt, so die bisherigen Erkenntnisse der Polizei. Deshalb stießen die beiden Wagen zusammen.

Die 49-Jährige und der 41-Jährige wurden schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in Kliniken. Dazu war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls auf.

Die Ermittler gehen davon aus, dass an beiden Fahrzeugen Totalschaden entstand. Diesen schätzen sie auf etwa 45.000 Euro. Den 41-Jährigen erwartet jetzt eine Strafanzeige. (AZ)