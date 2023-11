Bäckerei Bayer hat eine neue Filiale in Ulm eröffnet

Nach langer Umbauphase und dem Einsatz eines Provisoriums hat Bäcker Bayer an der Platzgasse/Dreikönigsgasse am Montag eröffnet.

Das Bäcker-Dreieck in der Ulmer Fußgängerzone ist wieder komplett: Gegenüber der Bäckerei Stimpfle und Cumpanum hat am Montag die neue Filiale der Bäckerei Bayer eröffnet.

Neben den klassischen Bäckereiprodukten und auch Salaten erwartet die Kundschaft auch ein Café, in dem der Cappuccino gleich samt Apfelstrudel verzehrt werden kann.

Neue Bäckerei Bayer-Filiale in Ulm

Der Umbau der Ecke Platzgasse/Dreikönigsgasse zog sich in die Länge. Foto: Oliver Helmstädter

Im Gegensatz zur Eröffnung der Filiale an der Ecke Memmingerstraße/Steubenstraße in Neu-Ulm wurde auf ein Experiment verzichtet: In der neuen Filiale kann nicht nur mit Karten, sondern auch mit Bargeld bezahlt werden.





Blick in das angeschlossene Cafe der Bäckerei Bayer Foto: Oliver Helmstädter

Die Konkurrenz in der Gegend ist groß: Nicht nur die Bäckerei Stimpfle und der Biobäcker Cumpanum sind in unmittelbarer Nähe. Auch die Hofpfisterei und der Ulmer Großbäcker Staib haben hier Verkaufsstellen in unmittelbarer Nähe. Zudem ist auch der Biobäcker Brotreform nur ein paar Schritte in der Sterngasse entfernt.

Bäcker Bayer produziert in Neu-Ulm

Gebacken werden die Bayer-Produkte in der Neu-Ulmer Böttgerstraße 2, der heutigen Zentrale der Bäckerei Bayer. Seit 1952 hat das Familienunternehmen seinen Sitz in Neu-Ulm, auch wenn die Ursprünge eigentlich in Blaubeuren liegen: Gebhard und Fridl Bayer eröffneten hier 1974 ihre erste Bäckerei Bayer mit Eiscafé. Heute hat Bayer etwa 150 Beschäftigte und 14 Filialen im Raum Neu-Ulm, Ulm und Senden.