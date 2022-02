Bundestagspräsidentin verteidigt Ausnahmeregelung bei Genesenenstatus

Plus Im Bundestag gelten Menschen nach einer Infektion sechs Monate als genesen, bundesweit drei Monate. Es gehe nicht um Vorteile für Abgeordnete, sagt Bärbel Bas.

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas hat die Regelung, dass der Genesenen-Status im Bundestag für sechs statt für drei Monate gilt, gegen Kritik verteidigt. Es gehe nicht darum, Abgeordneten einen Vorteil verschaffen. Die SPD-Politikerin kündigte aber an, dass es schon im Februar eine Veränderung geben könnte.