Aus für Bahnausbau? „Das geht überhaupt nicht!“

Die Empörung ist groß, nachdem bekannt wurde, dass der Ausbau der Bahnstrecke zwischen Ulm und Augsburg möglicherweise dem Spardiktat des Bundesfinanzministers geopfert wird. Die Neu-Ulmer Landrätin Eva Treu (CSU) zeigte am Donnerstag ihr völliges Unverständnis darüber und meint, die Region müsse kämpfen. Auch die Neu-Ulmer Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger (CSU) machte aus ihrer Enttäuschung keinen Hehl: „Bisher sind wir davon ausgegangen, dass der Ausbau Mitte der 30er Jahre kommt und auch der Nahverkehr dadurch gestärkt werden wird. Für die Wirtschaft und die Pendler aus Neu-Ulm und Umgebung wäre das Aus für den Bahnausbau Ulm-Augsburg dramatisch.“ Die Wettbewerbsfähigkeit für den Wirtschaftsstandort würde massiv geschwächt, befürchtet sie. „Ich kann nur dazu appellieren, bei den Bundeshaushaltsberatungen in den kommenden Wochen hart mit dem Finanzminister zu verhandeln und Verbesserungen zu erzielen.“

Freudenberger: Die Region lässt sich das nicht bieten

Der Neu-Ulmer CSU-Landtagsabgeordnete Thorsten Freudenberger sagt zu einer möglichen Streichung des Vorhabens klar: „Das geht gar nicht!“ Das Projekt sei einerseits bedeutsam für die gesamte Region, auch für den Nahverkehr, andererseits habe es eine europäische Dimension, denn der einzige Flaschenhals der Schienenmagistrale von Paris nach Bratislava sei schließlich die Strecke zwischen Ulm und Augsburg. Freudenberger ist überzeugt davon, dass sich die Region das „in keiner Weise“ bieten lassen werde, wenn das Finanzministerium den Neubau der ICE-Trasse absage, und sich in dieser Angelegenheit klar positioniere.

Warum wird ausgerechnet im Süden gestrichen?

Der Abgeordnete und ehemalige Landrat von Neu-Ulm hat kein Verständnis dafür, dass die Streichliste des Finanzministeriums offenbar vor allem Projekte in Bayern und Süddeutschland enthalte. In diesem Zusammenhang erinnert er daran, dass der Freistaat über den Länderfinanzausgleich schließlich der Zahlmeister der Nation sei. Er erwarte, „dass etwas, das nun jahrelang geplant wurde, auch entsprechend finanziert wird“.