Zwei Verletzte und hoher Schaden: A7 nach Unfall zeitweise gesperrt

Auf der A7 kam es in Richtung Norden zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen. Zwei Personen wurden verletzt.

Auf der A7 auf Höhe Ballendorf ist am Dienstagabend ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen passiert. Zwei Personen wurden verletzt, den Schaden beziffert die Polizei auf etwa 30.000 Euro.

Kurz vor 17 Uhr stockte nach Polizeiangaben der Verkehr auf der A7 in Richtung Würzburg. Auf Höhe Ballendorf bremsten die Fahrzeuge nahezu bis zum Stillstand ab. Der 37-jährige Fahrer eines Ford erkannte das zu spät. Er prallte auf dem linken Fahrstreifen in das Heck eines BMW. Dahinter fuhr ein 43-Jähriger mit seinem Mercedes-Kleinlaster und prallte dem Ford in das Heck. Zuletzt fuhr ein 47-jähriger Opel-Fahrer dem Mercedes hinten auf.

Bei dem Unfall erlitten der Ford-Fahrer und die 28-jährige Fahrerin des BMW leichte Verletzungen. Bis auf den BMW mussten alle Fahrzeuge abgeschleppt werden. Die Unfallstelle war gegen 18.30 Uhr geräumt. (AZ)