Was sind Sie bereit, für die Allgemeinheit zu opfern? Ballettabend in Ulm wühlt auf

Igor Strawinskys 1913 komponierte Ballettmusik „Le Sacre de Printemps“ revolutionierte den Tanz auf der Bühne. Ekstatische Steigerung, Polyrhythmik – das Werk ist seitdem eine meisterliche Herausforderung für Choreografen und wird in dieser Spielzeit an mehreren deutschen Theaterhäusern aufgeführt. In der Auseinandersetzung mit dem Werk wagt Ballettchefin Annett Göhre in Ulm ein ungewöhnliches Konzept.

