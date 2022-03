Unfall mit Traktor in Balzheim: Autofahrerin muss verletzt ins Krankenhaus

In Balzheim kommt es zum Zusammenprall eines Autos mit einem Traktor. Eine 62-Jährige wird bei dem Unfall verletzt und muss ins Krankenhaus.

Bei einem Unfall bei Balzheim im Alb-Donau-Kreis ist eine 62 Jahre alte Autofahrerin verletzt worden. Eine 30-Jährige auf einem Traktor soll nach Angaben der Polizei die Vorfahrt missachtet haben.

Der Unfall ereignete sich demnach gegen 14.30 Uhr in Oberbalzheim. Eine 30-Jährige sei mit ihrem Traktor in der Ziegelhausstraße gefahren und habe die Ulmer Straße geradeaus in Richtung Ringstraße überquert. In der Ulmer Straße kam von links eine 62-Jährige mit ihrem Ford. Sie hatte Vorfahrt, so die Polizei. Die 62-Jährige konnte den Unfall nicht mehr vermeiden und prallte mit dem Traktor zusammen.

Durch den Zusammenstoß prallte der Ford noch gegen den Masten einer Fußgängerampel. Die 62-Jährige kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der nicht mehr fahrbereite Ford musste abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 13.000 Euro. (AZ)