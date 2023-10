Zugriff in Costa Rica: Neu-Ulmer Kripo fasst Kopf von Cyberbetrüger-Bande

Unter Mithilfe der Neu-Ulmer Kriminalpolizei wurde der "Kopf" einer mutmaßlichen Betrügerbande in Costa Rica festgenommen. Der Schaden wird weltweit auf 22 Millionen Euro geschätzt.

Jahrelang ist ermittelt worden, auch von Beamten der Neu-Ulmer Kriminalpolizei. Nun erfolgte der Zugriff - allerdings nicht im Schwabenland, sondern in Costa Rica. Im Westen des Landes, in Puntarenas wurde ein 40-Jähriger festgenommen, wie die Generalstaatsanwaltschaft Bamberg am Donnerstag mitteilt. Der Mann mit israelischer Staatsangehörigkeit gilt als "Kopf einer aus zahlreichen Personen bestehenden Tätergruppierung", die mindestens ein betrügerisches Callcenter im Kosovo betrieben haben soll.

Bei dem Spezialeinsatz, der bereits am 23. August dieses Jahres erfolgte, sei auch das Anwesen des Mannes durchsucht und umfangreiches Beweismaterial sichergestellt worden. Darüber hinaus seien Vermögenswerte in siebenstelliger Höhe gesichert worden, darunter Immobilien und Kryptowährungen. An den Maßnahmen vor Ort waren nach Behördenangaben insgesamt rund 50 Beamte beteiligt, darunter neben den costa-ricanischen Einsatzkräften auch zwei Spezialstaatsanwälte aus Bamberg und Polizeibeamte aus Schwaben. Auch das Bundeskriminalamt (BKA) war demnach eingebunden.

Eines der Callcenter im Kosovo, von denen aus die mutmaßlichen Betrüger ihre Kunden kontaktierten und überredeten, ihnen Geld für das angebliche Cybertrading zu überweisen. Foto: Polizei

Seit 2020 ermitteln die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm und die Zentralstelle Cybercrime Bayern in einer Vielzahl von Fällen des betrügerischen Cybertradings. Die verfolgte Tätergruppierung soll seit mindestens 2017 eine Vielzahl betrügerischer Trading-Plattformen im Internet betrieben haben. Bereits im März 2021 war es in Kooperation mit den kosovarischen Behörden zu einem groß angelegten "Action Day" in Pristina gekommen. Damals war es zu 18 Festnahmen gekommen, 17 Objekte wurden durchsucht.

Tätergruppierung soll Gesamtschaden von über 22 Millionen Euro verursacht haben

Im Anschluss an diesen konzertierten Zugriff hätten die bayerischen Ermittlungsbehörden die umfangreichen und komplexen Ermittlungen fortgesetzt. Mittlerweile sei von über 70 deutschen und österreichischen Geschädigten Anzeige erstattet worden, die über 5,5 Millionen Euro an die Tätergruppierung verloren haben. Das Dunkelfeld sei jedoch beträchtlich: Es wird von den Ermittlern davon auszugehen, dass die Tätergruppierung aus mehreren Callcentern heraus weltweit einen Gesamtschaden von über 22 Millionen Euro verursacht hat. Im Zuge dieser Ermittlungen sei die Identifikation mehrerer Hintermänner gelungen. Einer dieser Hintermänner konnte eben nun in Costa Rica lokalisiert und festgenommen werden. Seitens der deutschen Behörden werde nunmehr die Auslieferung des 40-Jährigen nach Deutschland vorangetrieben, heißt es.

Ein weiterer Hintermann konnte bereits im Oktober 2022 auf Ibiza aufgrund eines von der Zentralstelle Cybercrime Bayern erwirkten Europäischen Haftbefehls durch die spanische Polizei festgenommen werden. Der heute 42-jährige israelische Tatverdächtige wurde jedoch am Folgetag vom zuständigen Gericht aus der Haft entlassen und entzog sich anschließend dem Auslieferungsverfahren. Er ist seitdem flüchtig.



Parallel wurden in dem Gesamtkomplex in den vergangenen anderthalb Jahren bereits sechs weitere Mitglieder der Tätergruppierung rechtskräftig verurteilt: Schon im April 2022 wurde Anklage gegen einen damals 34-jährigen albanischen Staatsangehörigen erhoben, der als Leiter eines der Callcenter Teil der Tätergruppierung war. Er wurde im Juli 2022 durch das Landgericht Augsburg rechtskräftig wegen banden- und gewerbsmäßigen Betrugs zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten verurteilt. Fünf weitere kosovarische Staatsangehörige wurden nach Auslieferungen aus Albanien, Nordmazedonien und Schweden zudem zu Gesamtfreiheitsstrafen von bis zu vier Jahren verurteilt. Sie waren als sogenannte "Retention Agents" in den Callcentern in Pristina tätig.

Gegen zwei weitere mutmaßliche Mitglieder der Tätergruppierung wurde bereits Anklage erhoben. So muss sich unter anderem derzeit ein im August 2022 aus Kroatien ausgelieferter kosovarischer Staatsangehöriger vor Gericht verantworten. Gegen den 35-Jährigen war im April 2023 Anklage erhoben worden, da er in den Jahren 2017 bis 2018 als Manager in einem der Callcenter tätig gewesen sein und dabei einen Schaden in siebenstelliger Höhe mitzuverantworten haben soll. Der Prozess läuft seit Anfang September vor einer Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts Augsburg. (AZ)