KulturCasino präsentiert Jazz und Dixie

Wer sich kürzlich auf den Weg in Pauls Biergarten gemacht hat, wurde reich belohnt: Die Black Hat Stompers sorgten mit ihrem mitreißenden Mix aus New-Orleans-Jazz, Dixieland und Swing für beste Stimmung. Der Auftritt war vom KulturCasino Neu-Ulm organisiert und trotz unsicherem Wetter nicht abgesagt worden. Die Besucher freuten sich, dass der Regenradar nicht recht hatte und erlebten einen entspannten Nachmittag mit einem großartigen Live-Erlebnis. Die folgenden Termine im August mit Konzerten des KulturCasino in Pauls Biergarten sind am 14., Crossover am 21. und Walter Spira am 28. jeweils um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei: Weitere Infos und wetterbedingte Absagen: www.kulturcasino-neu-ulm.de.

