Band-Contest in Pfaffenhofen: Eine Chance für den Musik-Nachwuchs

An Musik herrscht in der Region eigentlich kein Mangel, dafür stehen vor allem all die Blaskapellen und Chöre, aber auch die vielen Coverbands, die bei Hochzeiten, Geburtstagen oder in großen Festzelten spielen. So unterschiedlich die Stile sind, so verbindet sie doch eines: Sie treten mit den Stücken anderer Künstlerinnen und Künstler auf. Eigene Musik? Fehlanzeige. Doch natürlich gibt es auch noch die Bands und Ensembles, die ihre Songs selbst komponieren. Aber es sind nicht mehr wirklich viele: „Es fehlt hier an einer lebendigen Bandkultur“, findet Jens Hagg, Wirt des Pfaffenhofer Pub Fiddler‘s Green. Früher ging da tatsächlich mehr im Roth- und Illertal. Deshalb wollen er und der Sendener Profi-Gitarrist und Musiklehrer Kevin Kurtz etwas tun, um den Nachwuchs zu fördern – sie organisieren daher einen Band-Wettbewerb für junge Musikerinnen und Musiker. Er wird am 26. Oktober im Pub über die Bühne gehen.

Die Zielgruppe ist klar: „Wir wollen keine 40-jährigen Jugendlichen“, sagt Jens Hagg. Älter als durchschnittlich 25 Jahre sollten die Jungkünstler nicht sein. Und auf noch etwas legen die Organisatoren Wert: auf eigene Ideen. Die maximal acht Bands – zwischen Jazz und Metal ist alles möglich – sollen keine Lieder nachspielen, sondern ihre eigenen Stücke mitbringen. Jede Gruppe bekommt 20 Minuten auf der Bühne, eine Jury beurteilt die einzelnen Leistungen, und am Ende werden die Sieger gekürt. Die bekommen ausgesprochen attraktive Preise. Kevin Kurtz betreibt mit seiner Sendener Firma Tube Gain Music seit zwei Jahren das Tonstudio neben dem Pub. Als erster Preis winkt eine komplette Musikproduktion im Wert von 1500 Euro, die Zweitplatzierten bekommen ein professionell gefilmtes, geschnittenes und abgemischtes Video ihres Auftritts. Die Dritten können immerhin einen Tag lang im Studio aufnehmen.

Die Jungen wollen musizieren

Jens Hagg ist davon überzeugt, dass das Bedürfnis zu musizieren nicht zuletzt bei den Jungen sehr groß ist. Er erlebt das regelmäßig bei den Ukulele-Abenden, wenn – wie immer – die Bude voll ist und dann mal eben 70 Leute sich durch die Liederbücher spielen, die der Wirt zusammengestellt hat .Zu den Ukulele-Konzerten für einen guten Zweck kommen noch deutlich mehr Freunde der Mini-Gitarre. Daheim allein vor sich hin zu zupfen, bringe eigentlich nicht viel: „Man muss auf die Bühne“, findet Hagg, „und wenn man dann auch mal vor nur vier Leuten im Jugendhaus Vöhringen spielt. Es gibt nichts Besseres als Musikmachen.“ Da sei man immer in Gesellschaft, und der Applaus als Bestätigung sei auch nicht zu verachten. Er weiß, wovon er spricht, hat er doch so viele Jahre in der Showband The Cash gespielt. Dabei ist er ziemlich rumgekommen. Die „Gaudi meines Lebens“ hatte er in einem Ferienclub, wo die Band zwei Wochen lang zweimal am Tag auftrat – und ansonsten bezahlten Urlaub genoss.

Ohnehin konnte er seinen Traum von einem eigenen Musikclub perfekt verwirklichen, denn seine Eltern wollten schon immer einen eigenen Irish Pub betreiben. Und so bauten sie vor 20 Jahren ihre eigene Kneipe in den Garten. Das war die Geburtsstunde des Fiddler‘s Green. „Wo heute die Theke steht, habe ich als Kind Fußball gespielt.“ Aus der kleinen Kneipe mit 40 Plätzen ist mittlerweile ein stattlicher Pub geworden, in dem das Dreifache an Gästen Platz hat. Wichtiger Bestandteil ist die kleine Bühne in der Ecke. Mit dieser Mischung aus Irish Pub und einem Live-Club, wurde das Fiddler‘s Green zu einem Ort, der tatsächlich weit und breit seinesgleichen sucht. Vom kommenden Mittwoch an wird vier Tage lang das 20-jährige Jubiläum gefeiert, stilecht mit Irish Folk, einem Pubquiz, einem Ukulele-Konzert und einem Auftritt der Band Helter Skelter.

Zwei Profis veranstalten den Band Contest

Dass der Jugend-Band Contest ein Erfolg wird, daran zweifeln Jens Hagg und Kevin Kurtz, der die Idee dazu hatte, nicht. Der Gitarrist sagt, er gehe davon aus, dass die Aussicht auf eine hochwertige Studioproduktion verlockend sei. Dabei sitzt ein ausgewiesener Profi am Pult, denn Kevin Kurtz spielt nicht nur mit seiner Metal-Band Dark Sky auf großen internationalen Festivals, er hat Creative-Media-Engineering studiert, also Musikproduktion und Tontechnik. Er weiß also, worauf es ankommt – und das will er nun jungen Musikerinnen und Musikern vermitteln.

Info: Wer sich für den Contest bewerben will, kann das über folgende Internet-Adresse tun: tubegainmusic.com/contest