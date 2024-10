Am Ende war alles ganz klar: Mit elf zu sechs Stimmen entschied sich am Mittwochabend der Ausschuss für Finanzen, Inneres und Bürgerdienste dafür, dem Gastronomen-Duo Michael Freudenberg und Oliver Loser den Zuschlag zu erteilen: Sie erhalten das Barfüßer-Gelände an der Donau für 30 Jahre in Erbpacht.

