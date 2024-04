Für Ratiopharm Ulm geht es am Samstag zum Derby nach Crailsheim

Am Samstagabend wollen die Basketballer von Ratiopharm Ulm ihre Siegesserie in der Bundesliga fortsetzen. Doch auch bei Gegner Crailsheim läuft es momentan gut.

Mit zuletzt fünf Siegen in Folge haben die Basketballer von Ratiopharm Ulm in den vergangenen Wochen reichlich Selbstbewusstsein getankt. Am Samstag (20 Uhr) wartet in der Bundesliga beim Derby in Crailsheim die nächste große Herausforderung.

Auch wenn es beim Blick auf die Tabelle vor dem Spiel beim Vorletzten nach einer klaren Rollenverteilung aussieht, sagt Ulms Trainer Anton Gavel: „Wir haben die Spieler im Vorfeld gewarnt, wie gefährlich es sein kann, dort ein gegnerisches Momentum aufkommen zu lassen. Letzte Saison haben wir das erlebt, konnten unseren Vorsprung nicht halten und haben das Spiel noch aus der Hand gegeben. Alle wissen, was auf sie zukommen kann.“

Ratiopharm Ulm ist in der Tabelle bis auf Platz vier geklettert

Im Kampf um die Play-off-Plätze hat der amtierende Meister zuletzt ordentlich Boden gutgemacht, ist mittlerweile sogar wieder bis auf Platz vier nach oben geklettert. „Für uns gilt es, die Serie in Crailsheim fortzusetzen. Jetzt, wo wir Vierter sind, können wir uns keine Fehler leisten. Die Mannschaften hinter uns lauern bereits darauf“, sagt Gavel.

Der Gegner steckt zwar voll im Abstiegskampf, zeigte zuletzt aber aufsteigende Tendenz. Drei Heimsiege in Folge – unter anderem gegen Bonn (98:89) und Vechta (102:93) – untermauern das. Gavel hat das freilich zur Kenntnis genommen und meint: „Offensiv haben sie sich deutlich gesteigert, machen mehr Punkte und haben mit den Neuverpflichtungen von Alexey Borges und Tremmell Darden erfahrene Spieler dazugewonnen. Es ist keine einfache Auswärtsfahrt, die da vor uns liegt.“

Am Mittwoch, 1. Mai, ist dann der FC Bayern München zum Top-Duell in der Ratiopharm-Arena zu Gast. Die Partie ist bereits ausverkauft.