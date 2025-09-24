Tommy Klepeisz ist noch Teil des Teams von Ratiopharm Ulm

Die Frage nach dem seinem Kapitän beantwortet Ty Harrelson ein bisschen ausweichend. Der Trainer von Ratiopharm Ulm will so etwas wie einen Mannschaftsrat installieren, mit Christian Sengfelder wird ein neuer und mit Tobias Jensen einer der wenigen verbliebenen Spieler aus der vergangenen Saison dazu gehören. Einen Kapitän wird es trotzdem geben müssen, aber vielleicht bietet sich da ja diese ganz einfache Lösung an: Der neue ist auch der alte.

