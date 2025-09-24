Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neu-Ulmer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neu-Ulm
Icon Pfeil nach unten

Basketball: Tommy Klepeisz ist noch Teil des Teams von Ratiopharm Ulm

Basketball

Tommy Klepeisz ist noch Teil des Teams von Ratiopharm Ulm

Trainer Ty Harrelson hat bei Tommy Klepeisz „signifikante Verbesserungen“ festgestellt. Vielleicht gibt es also eine einfache Antwort auf die offene Kapitänsfrage bei Ratiopharm Ulm.
Von Pit Meier
    • |
    • |
    • |
    Einen großen Teil der vergangenen Saison hat Tommy Klepeisz (rechts) zusammen mit Trainer Ty Harrelson außerhalb des Spielfelds verbracht.
    Einen großen Teil der vergangenen Saison hat Tommy Klepeisz (rechts) zusammen mit Trainer Ty Harrelson außerhalb des Spielfelds verbracht. Foto: Horst Hörger

    Die Frage nach dem seinem Kapitän beantwortet Ty Harrelson ein bisschen ausweichend. Der Trainer von Ratiopharm Ulm will so etwas wie einen Mannschaftsrat installieren, mit Christian Sengfelder wird ein neuer und mit Tobias Jensen einer der wenigen verbliebenen Spieler aus der vergangenen Saison dazu gehören. Einen Kapitän wird es trotzdem geben müssen, aber vielleicht bietet sich da ja diese ganz einfache Lösung an: Der neue ist auch der alte.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden