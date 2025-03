Bauarbeiten auf B10 und B30: Diese Straßenprojekte stehen an

In Ulm stehen verschiedene Arbeiten auf den Bundes- und Landesstraßen an. Dabei geht es um Erhaltungsmaßnahmen, etwa rund um das Donautal. Aber auch um die Sanierung einer Brücke. „Uns ist bewusst, dass diese Bauarbeiten für Anwohnende und Verkehrsteilnehmende mit Einschränkungen verbunden sind“, erklärt das Regierungspräsidium Tübingen.

Die B30 erhält auf einem rund 1,5 Kilometer langen Streckenabschnitt in Fahrtrichtung Biberach einen neuen Fahrbahnbelag, genauer gesagt: zwischen dem Dreieck Neu-Ulm und Ulm/Donautal. Die Bauarbeiten, die voraussichtlich rund 610.000 Euro kosten, sollen nach den Osterferien beginnen und in der ersten Maihälfte abgeschlossen sein.

In der zweiten Maihälfte soll die Straßenoberfläche der B311 auf Höhe des Gewerbegebiets Ulm/Donautal beginnen. Die Arbeiten erstrecken sich über einen 1,8 Kilometer langen Abschnitt zwischen dem Anschluss der Graf-Arco-Straße und dem Anschluss der Daimlerstraße. Die Kosten liegen bei rund 790.000 Euro. Die Arbeiten sollen bis Mitte Juni abgeschlossen sein.

Der Kreisverkehr am Knotenpunkt zwischen der L1079 und der K9915 bei Böfingen erhält für den Verkehr von Langenau in Richtung Jungingen zur Steigerung der Leistungsfähigkeit einen Bypass. Die Kosten in Höhe von rund 360.000 Euro werden zu rund zwei Dritteln vom Land und einem Drittel von der Stadt Ulm getragen. Die Arbeiten sollen im April beginnen und im Juni abgeschlossen sein.

Zwischen Dornstadt und der Anschlussstelle Ulm/West der A8 wird der Fahrbahnbelag der B10 auf einer Länge von rund 1,5 Kilometern erneuert. Die mit 830.000 Euro veranschlagte Erhaltungsmaßnahme soll im Mai 2025 stattfinden.

Bei Lehr wird unter anderem eine Brücke saniert, die im Jahr 1974 entstanden ist: Die südlichere der beiden Feldwegüberführungen über die B10 zwischen Lehr und Jungingen wird von Anfang Juni bis Ende September für rund 600.000 Euro saniert. Bei der Brücke über die L1165 im Zuge der B10 bei Lehr werden für rund 150.000 Euro die Brückenlager getauscht. (AZ)