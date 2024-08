In der Olgastraße kommt es ab dem 12. August zu Verkehrsbehinderungen

Im Bereich der Olgastraße in Ulm ist im Zuge einer Baugrubenherstellung Beton in einen Abwasserkanal gelaufen. Dieser muss jetzt mittels Höchstdruckwasserstrahlverfahren aus dem Kanal gefräst werden, teilen die Entsorgungs-Betriebe der Stadt Ulm (EBU) mit. Die Arbeiten hierzu beginnen am Montag, 12. August, und sollen bis zum 30. August fertiggestellt sein.

In diesem Zeitraum sei mit Behinderungen in der Olgastraße zu rechnen. Der Verkehr wird einbahnig an der Baustelle vorbeigeführt. Aus Richtung Keplerstraße beziehungsweise Hafenbad leiten Umleitungsschilder den Verkehr.

Der Radverkehr aus der Keplerstraße in Richtung Hafenbad wird über die Zeitblom- beziehungsweise Schaffnerstraße sowie die Frauen- und Heimstraße umgeleitet.