Bauschäden: In der Neu-Ulmer Elefantensiedlung müssen zwei Häuser geräumt werden

In den vergangenen Tagen waberten Gerüchte durch die Neu-Ulmer Elefantensiedlung: Die Häuser müssten wegen baulicher Mängel geräumt werden. „Das stimmt nicht“, erklärte jetzt der Nuwog-Geschäftsführer André Zaman. Was jedoch stimmt: An zwei Gebäuden wurden jetzt Risse festgestellt, die nach Einschätzung eines Statikers die Bauwerke unsicher machen. Deshalb werden sie geräumt. Betroffen sind davon acht Mietparteien, die voraussichtlich nicht mehr in ihre angestammten Wohnungen zurückkehren können. Bis zum Herbst will die Nuwog auch die anderen Bauten untersuchen, ob es vergleichbare Schäden gibt.

Der Nuwog-Geschäftsführer sagt: Keine Panik

Wegen der Baumängel hatte die städtische Wohnungsbaugesellschaft am Dienstag kurzfristig zu einem Pressetermin gerufen, um zu erklären, was gerade in der Elefantensiedlung los ist. Zamans Hauptbotschaft lautet klar: „Keine Panik! Da fällt nichts zusammen. Es ist keine Gefahr im Verzug.“ Die Gerüchte, dass sämtliche 362 Wohnungen in den 23 Häusern verlassen werden müssten, entbehrten jeder Grundlage.

Dass Risse in einigen Häusern aufgetreten sind, weiß die Nuwog nach den Worten von Thomas Hiller, Projektleiter der Elefantensiedlung, bereits seit rund drei Jahren. Sie seien seither mithilfe von Markierungen beobachtet worden. Bei den Gebäuden Vorwerkstraße 37 und Finninger Straße 2 habe sich herausgestellt, dass die Schäden größer geworden seien und es deshalb sicherer wäre, sie zu räumen. Allerdings seien die Schäden längst nicht so deutlich wie bei den Nachbargebäuden des Heiners am Heiner-Metzger-Platz. Als dort die Grube ausgehoben wurde, wurde ein angrenzender Wohnblock so massiv beschädigt, dass die Bewohner umgehend ausziehen mussten.

An den Rissen trägt nicht etwa der Baugrund Schuld, der sich möglicherweise gesetzt haben könnte: Die Bausubstanz ist schlicht nicht gut genug. Die Häuser entstanden nach dem Zweiten Weltkrieg in den frühen 50er Jahren und waren vor allem für Vertriebene und Flüchtlinge gedacht. Dabei sei eben am Zement gespart worden. Nach Einschätzung eines zurate gezogenen Statikers wurde entschieden, sie zu räumen. Die betroffenen acht Mietparteien sollen in anderen Wohnungen unterkommen. Ein Teil davon befindet sich im Eigentum der Nuwog. Sie werden für Notfälle bereitgehalten, wenn etwa in einem Gebäude Wasserschäden aufgetreten sind. Zaman räumte ein, dass noch nicht in allen Fällen Lösungen gefunden wurden, denn obwohl die Nuwog derzeit knapp 2500 Wohnungen besitzt, „haben wir nur begrenzte Möglichkeiten.“ Es bestehe aber kein extremer Zeitdruck.

Für einige Mieter der Nuwog ist es ein Abschied für immer

Doch für die Mieterinnen und Mieter, nach Nuwog-Angaben etwa 16 Menschen, wird es wohl ein Abschied für immer, denn die betroffenen Gebäude lassen sich vermutlich nicht mehr mit vernünftigem Aufwand sanieren. Das sei eine Frage der Kosten, so der Geschäftsführer. Deshalb müssen sie eventuell neu und dann vielleicht auch größer gebaut werden. Die betroffenen Mieter hätten auf die Räumungsankündigung gefasst reagiert.

Bis zum Herbst will die Nuwog nun auch die übrigen Häuser untersuchen und bittet deshalb die Mieterinnen und Mieter um Mithilfe, damit die Bauexperten in die Wohnungen können, um nach Rissen zu schauen und diese zu dokumentieren. Die Nuwog bietet jetzt Sprechstunden in der Elefantensiedlung an. Caroline Dick, bei der Wohnbaugesellschaft unter anderem für Kommunikation zuständig, sagte, die Menschen, mit denen sie bisher gesprochen habe, seien relativ gelassen gewesen: „Es gab keine Wutausbrüche oder Panikattacken. Die meisten Leute sind sehr kooperativ.“ Ein kompletter Neubau der Siedlung, die sich seit 1993 in Besitz der Nuwog befindet, könnte laut Zaman höchstens als langfristiges Projekt angegangen werden. Eventuell müsse für das Gebiet erst ein Masterplan entwickelt werden. Eine Transformation solle behutsam angegangen werden.