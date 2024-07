Baustellen prägen derzeit schon das Stadtbild von Ulm. Doch es werden in den Sommerferien traditionell noch mehr Baustellen. Die Stadtverwaltung hat am Mittwoch in einem Pressgespräch die Baumaßnahmen erläutert, bei denen die Sperrung der B10 an einem August-Wochenende wohl am auffälligsten ist.

Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Baustelle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

B10 Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis