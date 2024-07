Bei der umstrittenen Querspange gibt es eine erneute Wende

Der mögliche Bau einer Querspange von der B28/B30 zur B10 ist für viele Menschen in Ludwigsfeld ein Graus. Sie befürchten Lärm und Dreck. Ob die Tangente jemals gebaut wird, ist zwar offen, doch vieles spricht dafür, wie in der jüngsten Sitzung des Neu-Ulmer Stadtrats deutlich wurde. Bei der Vorhaltetrasse für das umstrittene Bauvorhaben machte das Gremium allerdings einen Rückzieher. Dabei ging es um die Frage, in welchem Korridor die Querspange einmal gebaut werden könnte, falls der Bund das irgendwann beschließt.

Eine Verlegung der Vorhaltetrasse für die Querspange ist vom Tisch

Die Neu-Ulmer Stadtverwaltung schlug vor, die Trasse etwas weiter nach Südosten zu verschieben, um das Gewerbegebiet Schwaighofen-Süd besser entwickeln zu können. Diese Pläne sorgten jedoch für viel Wirbel in Ludwigsfeld, denn durch die Verschiebung würde die Tangente näher an die Wohnbebauung heranrücken. Anwohnerinnen und Anwohner protestierten, sammelten Unterschriften und reichten eine Petition ein. Auch im zuständigen Ausschuss flog der Vorstoß zur Änderung des Flächennutzungsplans im Herbst vorigen Jahres durch.

Daraufhin besserte die Verwaltung nach und präsentierte eine überarbeitete Variante, bei der der Abstand zwischen Trasse und Ortsrand um etwa 200 Meter vergrößert wurde. Diesem Kompromiss stimmte der Stadtrat im Februar mehrheitlich zu – allerdings mit der Maßgabe, dass die Stadt auf dem Bau eines Tunnels besteht, sollte die Querspange irgendwann tatsächlich beschlossen werden.

Der Stadtrat Neu-Ulm lehnt den Vorstoß der Verwaltung ab

In der jüngsten Sitzung kurz vor der Sommerpause sollte nun der nächste Schritt zur Änderung des Flächennutzungsplans erfolgen, nämlich der Auslegungsbeschluss. Doch nach einer intensiven Diskussion samt Sitzungsunterbrechung hat eine Mehrheit im Stadtrat das Vorhaben gekippt. Der Beschlussvorschlag wurde mit 23 zu 18 Stimmen abgelehnt. Damit ist die Verschiebung der Trasse vom Tisch. Sie bleibt in den Plänen, wo sie ist.

„Es geht heute nicht um eine konkrete Straßenplanung, sondern um eine Vorhaltetrasse“, hatte Stadtbaudirektor Markus Krämer vor der Abstimmung betont. Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger (CSU) sagte: „Wir können nicht versprechen, dass für alle Zeiten diese Straße nicht kommt.“ Es gehe darum, die Option für künftige Generationen offenzulassen. CSU-Fraktions-Chef Johannes Stingl nannte den Kompromissvorschlag der Verwaltung „eine tragfähige Lösung für die Zukunft“. Doch die Zweifel quer durch alle Fraktionen waren zu groß. Zwar folgten CSU und Grüne mehrheitlich dem Vorschlag der Rathausspitze, aber eben nicht geschlossen.

„Der Abwägungsprozess ist noch nicht abgeschlossen“, kritisierte Bernhard Maier (CSU). Probleme wie die Lärmbelastung oder der Eingriff in die Natur – „das sind alles Dinge, die man in die Zukunft verschiebt“. Die Landschaft werde durch eine Verschiebung der Trasse noch mehr zerteilt, monierte Walter Zerb (Grüne). Außerdem müsse man die Stellungnahmen der Bewohner ernst nehmen. Das forderte auch Rudolf Erne (SPD): „Wir halten die Agenda der Anwohner für wichtiger.“

Das kritisieren Stadträte an der geplanten Trasse von der B28/B30 zur B10

„Wir holen uns Umgebungsverkehr absichtlich in die Stadt“, sagte Christina Richtmann (FWG). „Die Einsprüche der Bürger wurden nicht so berücksichtigt, wie wir uns das wünschen würden“, meinte Tanja Fendt (PRO). „Der Tunnel ist für uns nicht sicher.“ Karl-Martin Wöhner (Bürgerliste) schlug vor, die Entscheidung zu verschieben, bis die Ergebnisse aus den Verkehrszählungen vorliegen, was aber abgelehnt wurde. Er verwies darauf, dass der Verkehr in Neu-Ulm zunehmen werde, wenn die B30-Querspange bei Erbach im Herbst dieses Jahres fertig sei. Und ein Tunnel werde zwar zwischen Ludwigsfeld und Wiley-Süd kommen, aber nicht darüber hinaus.

Diese Einschätzung bekräftigte Stefan Greineder vom Staatlichen Bauamt Krumbach: „Wenn die Stadt 2,1 statt einen Kilometer Tunnel beschließt, steigt der Bund aus.“ Und wie groß ist das Interesse des Bundes überhaupt, eine Querspange zu bauen? Auf Nachfragen von Alfred Schömig (FDP) erläuterte Greineder: Das Vorhaben stehe derzeit nur unter „weiter Bedarf“ im Bundesverkehrswegeplan 2030. Das bedeute: „Momentan haben wir keinen Hebel, irgendetwas gegen den Willen der Stadt zu bewegen.“

Wie wahrscheinlich ist es, dass der Bund die Querspange tatsächlich baut?

Wenn der Bund allerdings zu der Erkenntnis komme, dass die Strecke zwischen Bodensee und München nicht mehr den Qualitätsansprüchen genüge, werde er versuchen, diese zu ertüchtigen. Zumal die Querspange mit einem Wert von 3,1 ein sehr gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis aufweise und es einige Projekte mit niedrigeren Werten gebe, die bereits umgesetzt würden. Will heißen: Auch die Querspange kann rasch wieder in den „vordringlichen Bedarf“ rutschen.