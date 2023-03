Auto kracht gegen Hauswand: 25-jähriger Fahrer wird bei Unfall verletzt

In der Ortsdurchfahrt von Beimerstetten kracht ein Auto gegen eine Hauswand. Zeugen retten dem Fahrer aus dem Auto. Er kam in ein Krankenhaus.

Einen medizinischen Notfall vermutet die Polizei als Auslöser für einen Verkehrsunfall am Montagmorgen in der Ortsdurchfahrt von Beimerstetten. Gegen 7.20 Uhr war der 25-jährige Cabrio-Fahrer aus Richtung Weidenstetten kommend in Beimerstetten unterwegs. Kurz vor dem Rathaus kam der Wagen plötzlich nach links und prallte gegen ein Wohnhaus.

Das Auto kam rechtwinklig auf der Gegenfahrbahn und dem Gehweg zum Stehen, aus der Hauswand wurde ein größeres Loch in die Isolierplatten gerissen. Der Autofahrer wurde von Unfallzeugen aus dem Wagen gerettet, die alarmierte Feuerwehr Beimerstetten versorgte den Fahrer bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes.

Nach einer Untersuchung durch den Notarzt wurde der leichtverletzte Autofahrer mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Da trotz Schulbeginn und Berufsverkehr zum Unfallzeitpunkt niemand auf dem Gehweg und in der Gegenrichtung unterwegs war, wurde außer dem Autofahrer niemand verletzt.

Die Feuerwehr Beimerstetten sicherte gemeinsam mit den Kameraden aus Westerstetten den Unfallstelle ab, die ebenfalls alarmierte Feuerwehr Ulm konnte auf dem Weg zur Unfallstelle die Einsatzfahrt abbrechen. Die Polizei Ulm schätzt die entstandenen Sachschäden auf 5000 Euro an der Hauswand und 1500 Euro am Cabrio.