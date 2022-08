Autos stoßen zusammen: Zwei Verletzte nach Unfall bei Beimerstetten

Gegen Mittag kam es in Beimerstetten zu einem Unfall. Zwei Personen wurden wohl verletzt.

Bei einem Unfall am Ortsausgang von Beimerstetten in Richtung Weidenstetten sollen nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei zwei Personen verletzt worden sein. Zur Schwere der Verletzung konnte ein Polizeisprecher noch keine Angaben machen.

Der Unfall habe sich am Freitagmittag gegen 12.15 Uhr in der Breitinger Straße, an der Abzweigung zur Max-Planck-Straße ereignet. Wohl stießen zwei Autos dort zusammen, ein Wagen soll sich überschlagen haben. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. (AZ)

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.