Müllpresse mit Mischabfall fängt Feuer

Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten das Feuer schnell gelöscht. Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache dauern an.

Eine Müllpresse hat am Montagmorgen in Beimerstetten (Alb-Donau-Kreis) Feuer gefangen. Eine Schadenshöhe ist nicht bekannt. Hinweise auf Fremdeinwirkung liegen laut Polizei nicht vor.

Ein Arbeiter hatte um kurz nach 7.30 Uhr den Brand auf einem Betriebsgelände in der Robert-Bosch-Straße entdeckt. In einem Stahlcontainer mit Müllpresse geriet Mischabfall in Brand. Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten das Feuer schnell gelöscht. Der Polizeiposten Dornstadt hat nun die Ermittlungen aufgenommen, warum es zu dem Brand kam. Die Feuerwehr aus Beimerstetten war mit zwölf Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen vor Ort. (AZ)