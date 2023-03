Polizei: 13- bis 15-Jährige für Einbruch in Beimerstetten verantwortlich

In ihren Zimmern wurde das Diebesgut entdeckt: Vier Jugendliche sollen mindestens für einen Einbruch in Beimerstetten verantwortlich sein. Oder gar noch mehr?

Vier Jugendliche im Alter zwischen 13 und 15 Jahren sollen für einen Einbruch Ende Februar in Beimerstetten (Alb-Donau-Kreis) verantwortlich sein. Wie eine Polizeisprecherin auf Nachfrage bestätigt, soll ein Teil der Gruppierung schon im November vergangenen Jahres wegen ähnlicher Delikte auffällig geworden sein.

Eine Zeugin habe die Ermittler die vergangenen Tage auf die Spur der vier Tatverdächtigen gebracht. Sie fand in einer Jugendeinrichtung in den Zimmern der Verdächtigen mutmaßliches Diebesgut. Wie Ermittlungen der Polizei ergeben hätten, könne das Diebesgut einem Einbruch am 24. Februar in Beimerstetten zugeordnet werden. Die Tatverdächtigen hätten den Einbruch in ihren Vernehmungen bereits zugegeben, heißt es.

Demnach sollen die drei Jugendlichen im Alter von 14 und 15 Jahren, sowie der 13-Jährige, zwischen 2 und 3 Uhr ein Rolltor an dem Lagergebäude in der Neue Straße geöffnet haben. In den angrenzenden Büros fanden sie mehrere technische Geräte und Bargeld. Damit flüchteten sie zunächst unerkannt. Das Diebesgut hätten sie in der Jugendeinrichtung versteckt, wo es später aufgefunden wurde. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Der 13-Jährige ist noch als strafunmündig. Die Strafmündigkeit bezeichnet die Fähigkeit, strafrechtlich verantwortlich zu sein. Sie beginnt gemäß Gesetz mit 14 Jahren. Die drei anderen Jugendlichen müssen mit Anzeigen rechnen.

Wie eine Polizeisprecherin auf Nachfrage bestätigt, kommen nicht alle, aber zumindest ein Teil der Gruppierung auch für mehrere Fälle von Vandalismus in Frage, die sich im Oktober und November vergangenen Jahres ereignet haben. Darunter Einbrüche in Schulen unter anderem in Beimerstetten sowie am Ulmer Kuhberg. Ermittelt wurden damals drei 13-Jährige und ein 14-Jähriger als Tatverdächtige. Doch auch hier galten die drei 13-Jährigen noch als strafunmüdig. Wer von jenen nun für den erneuten Einbruch Ende Februar in Beimerstetten in Frage kommt, konnte eine Polizeisprecherin nicht sagen. (AZ/krom)