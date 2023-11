Unfall bei Glätte: Zwei Autos bei Beimerstetten stoßen zusammen

Bei Beimerstetten krachen zwei Autos zusammen. Ursächlich war wohl die glatte Fahrbahn.

Bei Glätte ist es am Dienstagabend zu einem Unfall bei Beimerstetten (Alb-Donau-Kreis) gekommen. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro.

Wie die Polizei mitteilt, war gegen 17.45 Uhr eine 44-Jährige in der Beimerstetter Straße unterwegs. An der Einmündung bremste sie mit ihrem Fiat. Aufgrund von Glätte rutschte sie jedoch in die Dornstadter Straße ein, obwohl sie zuvor wohl sehr vorsichtig und langsam fuhr. Dort stieß sie gegen den BMW einer 23-Jährigen. Die Polizei Ulm hat den Unfall aufgenommen. Den Schaden am Fiat schätzt die Polizei auf 1000 Euro, am BMW auf 4000 Euro. (AZ)