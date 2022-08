Zwei Verletzte nach Unfall: Auto überschlägt sich bei Zusammenstoß

Eine Frau wurde bei dem Unfall in Beimerstetten schwer verletzt. Ihr Auto überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen.

Bei einem Unfall am Ortsausgang von Beimerstetten in Richtung Weidenstetten sind am Freitagmittag zwei Personen verletzt worden.

Gegen 12.15 Uhr war eine Opel-Fahrerin auf der Breitinger Straße ortsauswärts unterwegs. Auf Höhe eines Discounters wollte sie links in die Max-Planck-Straße abbiegen und übersah dabei offensichtlich einen entgegenkommenden VW.

Beim Zusammenstoß wurde der Opel an der vorderen rechten Ecke getroffen und so herumgerissen, dass der Wagen schließlich auf dem Dach zum Liegen kam. Die Opel-Fahrerin konnte sich schwerverletzt aus ihrem Fahrzeug befreien, nach einer ersten Untersuchung durch den Notarzt wurde sie mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Besatzung eines zweiten Rettungswagen versorgte den leichtverletzten VW-Fahrer und brachte ihn ebenfalls in ein Krankenhaus.

Feuerwehren aus Beimerstetten und Westerstetten bei Unfall im Einsatz

Die Feuerwehren aus Beimerstetten und Westerstetten sicherten die Unfallstelle ab und banden ausgelaufene Flüssigkeiten ab. Gemeinsam mit der Polizei leiteten sie nach Abschluss der Rettungsarbeiten den Verkehr wechselweise an der Unfallstelle vorbei.

Zwei Abschleppwagen haben die Unfallwagen geborgen. Nach rund zwei Stunden konnte der Verkehr wieder ungehindert fließen. Die Polizei Ulm bearbeitet den Unfall und schätzt den Sachschaden auf rund 50.000 Euro.