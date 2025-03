E-Mailbetrug: Angestellte überweisen Geld nach falscher Mail vom Chef

Die Polizei berichtet von zwei aktuellen Fällen von Cyberbetrug in der Region. Am Freitag habe eine Geschädigte in Bellenberg um 11.44 Uhr eine E-Mail von ihrem Chef bekommen, in der dieser sie aufforderte, mehrere Amazon-Gutscheine im Wert von 1.000 Euro für ihre Mitarbeiter zu erwerben. Die Erstattung der genannten Summe sollte am gleichen Tag erfolgen. Nachdem die Geschädigte die Gutscheine erwarb und die Codes per E-Mail übermittelt hatte, kam ihr die Sache doch merkwürdig vor, weshalb sie die E-Mailadresse ihres angeblichen Chefs überprüfte und hierbei feststellte, dass sie nicht mit dessen tatsächlicher Adresse übereinstimmt. Die übermittelten Codes der Gutscheine waren jedoch bereits aktiviert.

Bereits am Mittwoch, 5. März, hatte eine andere Geschädigte eine E-Mail von ihrem Chef erhalen. Darun wurde sie aufgefordert, eine Überweisung nach Portugal in Höhe von 50.000 Euro durchzuführen. Nachdem sie das getan hatte, hielt die Geschädigte Rücksprache mit ihrem Chef, da sich dieser im Urlaub befand. Dieser hatte diese Überweisung jedoch nicht autorisiert, weshalb davon ausgegangen wird, dass auch hier der Absender verfälscht wurde. Die Polizei Illertissen mahnt nun zur Vorsicht bei empfangenen E-Mails und bittet, die Adresszeile genau zu Überprüfen und gegebenenfalls Rücksprache mit dem richtigen angeblichen Absender zu halten. (AZ)