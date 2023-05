Bellenberg

Stilles Froschkonzert in Bellenberg: Die Erotik im Tierreich hat ihre Temperaturgrenzen

Plus In der Lehmgrube des Ziegelwerks ist einiges geboten. Doch Kaulquappen, Kreuzkröten, Gelbbauchunke und Co haben auch ihre Launen.

Open Air in der Lehmgrube des Ziegelwerks, mit „Meet & Greet“ der Stars – das klingt nach Heavy Metal in Wacken, nach schlammigen Schuhen und bester Stimmung. Das Open Air der Woche der Artenvielfalt aber hatte eigene Stars und eigene Klänge: Dem Konzert von Fröschen, Kröten und Unken hätte das Publikum lauschen können. Doch wie Stars und Diven manchmal so sind: Sie können zickig sein – und lassen ein Konzert einfach ausfallen. Die Lehmklumpen an den Schuhen dagegen gab es reichlich – und viel Interessantes zu erfahren.

Rückzug der Stars in Bellenberg

Die Stimmung war trotz des Rückzugs der Stars prächtig bei den Besucherinnen und Besuchern, und die Vorband – vor allem Amseln und Drosseln – zierte sich auch nicht. Als Groupie hoppelte einmal ein Häschen vorbei. Die eigentlichen Akteure des Konzerts aber verlangen – ganz wie ihre menschlichen Kolleginnen und Kollegen auf der Bühne – eine gewisse Mindesttemperatur, und die war an diesem Abend einfach unterschritten, wusste Felix Pokrant, Amphibien- und Reptilienspezialist der Regierung von Schwaben.

