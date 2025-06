Reifen zerstochen und Cabrio-Dach beschädigt: Polizei vermutet Verbindung zu Tat in Illerberg

Im Krautgartenweg in Bellenberg sind vergangene Woche an zwei geparkten Pkw die Reifen zerstochen sowie das Verdeck eines Cabrios beschädigt worden. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang mit einem Vorfall in Vöhringen-Illerberg.

Wie die Polizei berichtet, soll sich die Beschädigung der Autos im Zeitraum zwischen Donnerstag, 26. Juni, 19 Uhr, und Freitag, 27. Juni, 11.20 Uhr, zugetragen haben. Der entstandene Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.

Quasi im selben Zeitraum, wenngleich der Freitag bis 4.25 Uhr eingegrenzt werden kann, wurde an einer Bäckerei in der Witzighauser Straße im Vöhringer Ortsteil Illerberg eine Fensterscheibe beschädigt. Mit einem unbekannten Gegenstand wurde ein Loch in die Scheibe geschlagen. Die Polizei schließt hier einen Einbruchsversuch aus. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Ein Tatzusammenhang zwischen den Vorfällen in Illerberg und Bellenberg „könnte bestehen“, schreibt die Polizei. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/9651-0 zu wenden. (AZ)