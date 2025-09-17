Benefizkonzert des Lionsclubs: Konstantin Krimmel singt für die Vesperkirche

Im weiteren Verlauf des Jahres steht beim Lions Club Ulm/Neu-Ulm noch ein weiterer Höhepunkt auf dem Programm: Am 18. Oktober findet in der Pauluskirche ein Benefizkonzert mit dem Bariton und Ensemblemitglied der Bayerischen Staatsoper Konstantin Krimmel statt.

Mit einem ungewöhnlichen Konzertformat soll die Musik von Johannes Brahms in einem neuen Licht präsentiert werden: Die Verbindung von ausgewählten Liedern des Komponisten mit feinfühligen literarischen Rezitationen soll sowohl Klassikliebhaber also auch ein Publikum ansprechen, das bisher wenig Berührung mit klassischer Musik hatte. Die Kombination aus Musik und Sprache schafft einen emotionalen Zugang zur Epoche der Romantik.

Krimmel wurde mit zahlreichen Preisen bedacht

Der in Ulm geborene Krimmel gehört zu den musikalischen Talenten seiner Generation. Er wurde 2023 als bester Nachwuchskünstler bei den „OPER! Awards“ ausgezeichnet, erhielt im selben Jahr die Ehrung als Nachwuchssänger des Jahres in der Kritikerumfrage der Zeitschrift Opernwelt und wurde 2024 für seine Einspielung von Schuberts „Die schöne Müllerin“ als Sänger des Jahres beim Deutschen Musikpreis „Opus Klassik” ausgezeichnet.

Tickets für das Konzert mit Konstantin Krimmel werden bald unter www.umltickets.de angeboten, teilt der Lions Club Ulm/Neu-Ulm mit. Der Erlös wird an die Vesperkirche gespendet. (AZ)