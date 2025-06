Unfall mit Lkw endet tödlich: 22-Jähriger stirbt im Krankenhaus

Nach einem Unfall am Mittwochmittag bei Berghülen (Alb-Donau-Kreis) ist ein 22-Jähriger noch am selben Tag in der Klinik gestorben. Das teilt die Polizei am Freitag mit. Der Mann war mit einem Auto in einen Lkw gekracht und erlitt dabei schwerste Verletzungen, denen er dann erlag.

Wie die Polizei in einer ersten Mitteilung berichtete, war der junge Mann gegen 13.08 Uhr mit einem Audi A5 Sportback auf der L1230 von Berghülen in Richtung Blaubeuren unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam er, bei geradem Streckenverlauf, auf die Gegenfahrbahn. Dort kam ihm ein 50-Jähriger mit einem Sattelzug entgegen.

Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Der Autofahrer erlitt durch den heftigen Aufprall lebensgefährliche Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Dort starb er noch am selben Tag, wie die Polizei im Nachgang berichtet. Der Lkw-Fahrer kam mit leichten Verletzungen in eine Klinik.

Abschlepper bargen die total beschädigten Fahrzeuge. Die Polizei Ehingen hatte den Unfall aufgenommen. Der Sachschaden wird auf insgesamt 100.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Räumung des Trümmerfelds durch die Feuerwehr musste die Landstraße aus beiden Richtungen mehrere Stunden gesperrt werden. Die Straßenmeisterei richtete eine Umleitung ein. (AZ)