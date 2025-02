In Berghülen (Alb-Donau-Kreis) ist in der Nacht auf Sonntag, kurz vor 1.30 Uhr, ein Wahlplakat an der Straßenlaterne in der Schulstraße in Brand gesetzt worden. Auch ein Mülleimer wurde angezündet. Die Polizei Ehingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach den Tätern. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefonnummer 07391/588-0 entgegen. (AZ)

